CAI Launches Next Chapter with Investment from JLL Partners

Il 5 maggio 2026, CAI ha annunciato l'avvio di un nuovo capitolo con un investimento da parte di JLL Partners. La società ha comunicato che questa operazione rappresenta un passo importante nel suo percorso di crescita. L'accordo è stato reso pubblico attraverso un comunicato stampa e riguarda una collaborazione strategica tra le due parti. La notizia è stata diffusa tramite agenzia di stampa, senza ulteriori dettagli sui termini dell'investimento.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE INDIANAPOLIS, May 5, 2026 PRNewswire — CAI, a professional services firm dedicated to accelerating operational readiness and excellence in life sciences and mission-critical environments, today announced that it has entered into an agreement with JLL Partners, a New York-based middle-market private equity firm focused on investing in the healthcare, industrials, and business services sectors, to support the next phase of growth for CAI. This partnership positions CAI to expand its global footprint, invest in next-generation technologies, and enhance its service offerings to better support customers operating in complex, technically demanding, and highly regulated environments.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - CAI Launches Next Chapter with Investment from JLL Partners Notizie correlate Manroland in Chapter 11: il gigante dell’offset tra crisi e rilancioManroland attraversa una fase di profonda ristrutturazione attraverso il Chapter 11, segnando un momento di forte tensione per l’industria della... "Last Movement of Hope - Chapter II: Organi", al teatro di Sansepolcro il coreografo Adriano BologninoÈ stato tra i coreografi della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina ed è uno dei talenti più apprezzati della danza contemporanea:...