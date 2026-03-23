Last Movement of Hope - Chapter II | Organi al teatro di Sansepolcro il coreografo Adriano Bolognino

È stato tra i coreografi della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina ed è uno dei talenti più apprezzati della danza contemporanea: Adriano Bolognino è in residenza creativa al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, ospite dell’associazione culturale CapoTraveKilowatt. Giovedì 26 marzo alle ore 21, la prova aperta al pubblico del suo ultimo lavoro: Last Movement of Hope - Chapter II: Organi, coreografia che esplora l’intimità del corpo umano, la sua fragilità e la sua forza; in scena le danzatrici Laura Dell’Agnese e Cristina Roggerini. Last Movement of Hope è un macro progetto che raccoglie al suo interno micro danze, ognuna delle quali può essere breve e singola, oppure può essere unita ad altri capitoli per formare uno spettacolo più lungo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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