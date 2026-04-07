Una grande azienda nel settore della stampa offset ha presentato istanza di protezione dal fallimento secondo il capitolo 11 della legge fallimentare. Questa decisione arriva in un momento di difficoltà economica e di ristrutturazione interna, coinvolgendo un’azienda che opera a livello internazionale e che produce attrezzature per la stampa. La procedura legale permette all’azienda di continuare le attività mentre lavora a un piano di risanamento.

Manroland attraversa una fase di profonda ristrutturazione attraverso il Chapter 11, segnando un momento di forte tensione per l’industria della stampa offset. Il settore grafico sta affrontando una crisi strutturale che colpisce i giganti della produzione. In questo scenario, l’azienda Manroland ha intrapreso il percorso del Chapter 11 per gestire le proprie difficoltà finanziarie e cercare una via d’uscita sostenibile. La traiettoria professionale di un esperto tra tecnica e cultura. L’analisi di questo settore è supportata dal profilo di un professionista nato a Genova, laureato in geologia, che ha saputo coniugare l’esperienza nel campo industriale e minerario con una specializzazione in comunicazione tecnica e marketing. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Manroland in Chapter 11: il gigante dell’offset tra crisi e rilancio

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Si parla di: Manroland in Chapter 11 e la crisi nel mercato offset; Il sommario di marzo di Metaprintart.