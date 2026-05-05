Cade sulla Via degli Dei | escursionista olandese soccorso in Appennino

Un escursionista olandese è stato soccorso dopo essere caduto lungo la Via degli Dei, un percorso molto frequentato che collega Bologna e Firenze attraverso l’Appennino. L’incidente si è verificato in una zona impervia, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori. La vittima è stata recuperata e trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Non sono stati resi noti altri dettagli sull’accaduto.

Brutta disavventura per un escursionista lungo la Via degli Dei, il celebre percorso che collega Bologna a Firenze attraversando l’Appennino. Un escursionista olandese di 63 anni è caduto durante il cammino riportando la frattura di un polso ed è stato soccorso dal Soccorso Alpino e Speleologico.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Cade e si ferisce ad una gamba sul Sentiero degli Dei: salvata 63enne escursionistaNel pomeriggio di oggi, un'escursionista di 63 anni originaria di Como è stata soccorsa e recuperata in elicottero dopo essere scivolata sul Sentiero... Leggi anche: Cade e si ferisce sul Monte Cervati, escursionista salvato dal Soccorso Alpino Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Cade sulla normale alla Cima dei Preti, recuperato dall'Elisoccorso regionale; Escursionista cade sul sentiero a Massa Lubrense: tratta in salvo dal soccorso alpino; Cade lungo il sentiero delle Ammoniti: paura sul Monte Petrano; Al bivacco instagrammabile un nuovo recupero e il soccorso alpino lancia l'appello: In un anno 9 interventi. Quella è una via ferrata, servono preparazione ed esperienza. Oggi non cade solo un edificio. Cade un simbolo del potere della camorra. Con la demolizione di Palazzo Fienga a Torre Annunziata, lo Stato dimostra che la criminalità organizzata non è invincibile. Il clan Gionta perde una roccaforte storica. I cittadini della C - facebook.com facebook #4maggio 1980: il Cap. Emanuele Basile cade vittima di agguato mafioso, mentre rientra a casa con la moglie e la figlia, dopo aver assistito alla festa del Santissimo Crocifisso a Monreale. Sarà decorato di Medaglia d’Oro al Valor Civile #Carabinieri x.com