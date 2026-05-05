Cade sulla Via degli Dei | escursionista olandese soccorso in Appennino

Da bolognatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un escursionista olandese è stato soccorso dopo essere caduto lungo la Via degli Dei, un percorso molto frequentato che collega Bologna e Firenze attraverso l’Appennino. L’incidente si è verificato in una zona impervia, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori. La vittima è stata recuperata e trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Non sono stati resi noti altri dettagli sull’accaduto.

Brutta disavventura per un escursionista lungo la Via degli Dei, il celebre percorso che collega Bologna a Firenze attraversando l’Appennino. Un escursionista olandese di 63 anni è caduto durante il cammino riportando la frattura di un polso ed è stato soccorso dal Soccorso Alpino e Speleologico.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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