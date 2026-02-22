Cade e si ferisce sul Monte Cervati escursionista salvato dal Soccorso Alpino

Un escursionista si è infortunato sul Monte Cervati a causa di una caduta, provocando una richiesta di aiuto. Il Soccorso Alpino ha intervenuto rapidamente, portando in salvo la persona ferita. L’uomo è stato trasportato in sicurezza verso un centro medico. L’incidente si è verificato in una zona impervia, dove le condizioni del terreno complicano le operazioni di soccorso. La vicenda rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali.

Paura questa mattina tra Sanza e Piaggine. Un escursionista si è ferito ed è stato soccorso sul monte Cervati. Le operazioni di salvataggio sono state complesse e durate diverse ore, con il malcapitato che è rimasto sempre vigile. La persona infortunata, di origini straniere, è caduta mentre si trovava in una zona non facile da raggiungere. Per poter mettere in atto le azioni di salvataggio, è stato allertato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, intervenuto con due squadre territoriali e un elicottero. Solo nel tardo pomeriggio, il malcapitato è stato messo in salvo e trasportato in eliambulanza al “Ruggi” di Salerno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

