Cade in una cavità profonda 4 metri 88enne muore nel Veronese

Un uomo di 88 anni è deceduto nel Veronese dopo essere caduto in una cavità di circa quattro metri nelle ex cave di sabbia di Fumane. L'incidente è avvenuto martedì 5 maggio nella zona di San Pietro in Cariano. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto. La zona è stata messa sotto sequestro per accertamenti.

(Adnkronos) – Un anziano di 88 anni di San Pietro in Cariano in provincia di Verona è morto oggi, martedì 5 maggio, dopo essere caduto in una cavità profonda 4 metri nella zona delle ex cave di sabbia di Fumane. A dare l'allarme i familiari, che erano andati a cercarlo, non avendolo più visto rientrare dalla consueta passeggiata. I carabinieri verso le 17.50 hanno, quindi, richiesto l'intervento del Soccorso alpino e speleologico di Verona che ha attivato l'elicottero del Suem 118 di Verona emergenza. L'anziano, scivolato in un buco largo tra i 5 e i 6 metri, è stato raggiunto dal tecnico di elisoccorso e dall'equipe medica che ha tentato inutilmente di rianimarlo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Muore soffocato da una brioche mentre è in auto con la famiglia. La tragedia nel VeroneseVerona, 21 marzo 2026 – Un uomo di 61 anni è morto soffocato dalla brioche che stava mangiando.

Un altro incidente in cava, operaio cade da una bancata. Vola nel vuoto per 7 metriCarrara, 17 febbraio 2026 – Un altro incidente sul lavoro in cava, un’altra tragedia sfiorata.

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Bagheria, cane caduto in un fosso a Monte Consona: come è stato recuperato dai Vigili del fuoco; Cane cade in una grotta a Torre Mondovì: il lieto fine arriva al tramonto.

Cane cade in una grotta a Torre Mondovì: il lieto fine arriva al tramontoCorsa contro il tempo dei Vigili del Fuoco e delle squadre specializzate per riportare in superficie un pastore maremmano disperso ... cuneodice.it