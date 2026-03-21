Un uomo di 61 anni ha perso la vita questa mattina nel centro di San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona, a causa di un episodio di soffocamento mentre stava mangiando una brioche in auto con la famiglia. La tragedia si è verificata intorno alle ore 10, lasciando sconvolta la comunità locale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Verona, 21 marzo 2026 – Un uomo di 61 anni è morto soffocato dalla brioche che stava mangiando. Il fatto è accaduto stamattina nel centro di San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona. L’allarme è scattato alle 9 in via Nazionale. L'uomo era in auto con il fratello e la cognata quando, dopo aver addentato un croissant, si è sentito male. I familiari hanno subito accostato la vettura e hanno chiesto aiuto alla farmacia che si trovava lungo la strada. Usciti di corsa dal negozio, i dipendenti della farmacia hanno provato a rianimarlo – il 61enne aveva un pacemaker – con il defibrillatore, ma l'uomo è deceduto per strada nonostante i soccorsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Muore soffocato da una brioche mentre è in auto con la famiglia. La tragedia nel Veronese

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