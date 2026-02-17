Un altro incidente in cava operaio cade da una bancata Vola nel vuoto per 7 metri
Un operaio è caduto da una bancata nella cava Carbonera numero 79 a Carrara, causando un volo di sette metri. La caduta si è verificata ieri mattina mentre lavorava su un'area sopraelevata, e per poco non si è trasformata in una tragedia. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma la scena si è presentata come un forte campanello d’allarme sulla sicurezza in cava.
Carrara, 17 febbraio 2026 – Un altro incidente sul lavoro in cava, un’altra tragedia sfiorata. Ieri mattina alla cava Carbonera numero 79, nel bacino di Miseglia, il capo cava ha rischiato di morire dopo un volo di sette metri. L’uomo di 54 anni originario di Gragnana stava dirigendo le operazioni di bancata quando il blocco di marmo su cui poggiava si è staccato facendolo volare nel vuoto. L’uomo si trovava sul ciglio del poggio, intento a dare indicazioni al macchinista di un escavatore che stava eseguendo l’operazione di pulizia del pelo, manovra necessaria dopo il distacco di un blocco, quando una scaglia di roccia si è staccata improvvisamente, trascinandolo nel vuoto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
