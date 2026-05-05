Cade il governo caos in Europa L’improvvisa crisi nel cuore del conflitto

In Romania, il parlamento ha approvato una mozione di sfiducia contro il primo ministro con 281 voti favorevoli su 330. La decisione ha portato alla caduta del governo, generando un periodo di instabilità nel paese. La crisi si inserisce in un quadro di tensioni più ampio in Europa, dove recenti sviluppi politici stanno provocando cambiamenti improvvisi nei governi nazionali.

Nuova fase di instabilità a Bucarest: il parlamento rumeno ha approvato una mozione di sfiducia contro il primo ministro Ilie Bolojan con 281 voti favorevoli su 330. Si tratta del numero più alto mai registrato per una sfiducia nella storia parlamentare del Paese. La decisione arriva dopo mesi segnati da tensioni politiche e da misure economiche contestate, mentre restano sullo sfondo i problemi legati a deficit e fondi europei bloccati. La caduta dell’esecutivo riapre l’incertezza sulla formazione di una nuova maggioranza, in un contesto già segnato da una sequenza ravvicinata di governi e da un quadro economico considerato fragile. Sfiducia al governo in Romania: i numeri del voto in parlamento.🔗 Leggi su Tvzap.it

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