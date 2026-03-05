Nel cuore del conflitto | L’allarme sui telefonini e tanti militari in hotel

Quando l'Iran ha cominciato a rispondere agli attacchi di Usa e Israele, sabato scorso, la 25enne forlivese Melisa Chiarello si trovava in Israele e proprio lì, in uno dei centri del conflitto, ha visto e documentato quello che le accadeva intorno, immortalando il momento con la sua macchina fotografica. Melisa, infatti, è fotografa, ma non si trovava in Israele per un reportage: "Sono partita la scorsa settimana, mercoledì 25 febbraio, per un viaggio religioso. Era un gruppo organizzato, composto da venti persone della Chiesa cristiana evangelica". Le prime giornate si sono svolte come da programma, tra visite alle zone turistiche e momenti di raccoglimento, fino a sabato scorso, quando in un attimo tutto è cambiato.