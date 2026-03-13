L’Italia non è parte del conflitto nel Golfo Il Consiglio supremo di difesa conferma la linea del governo

Da formiche.net 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio Supremo di Difesa si è riunito questa mattina al Quirinale su indicazione del presidente Sergio Mattarella. Durante l'incontro è stata confermata la posizione ufficiale del governo italiano, che ribadisce come l’Italia non sia coinvolta nel conflitto nel Golfo e non abbia intenzione di parteciparvi. La riunione si è conclusa poco dopo, con una decisione unanime.

L’Italia non è parte e non intende essere parte del conflitto nel Golfo. Questa la posizione del Consiglio Supremo di Difesa, convocato questa mattina al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella, e appena conclusosi. Il massimo organo responsabile per la sicurezza nazionale conferma la linea che il governo aveva già espresso in Parlamento e ha confermato le preoccupazioni circa le ricadute economiche e di sicurezza interna discendenti dagli sviluppi in Iran. Chi c’era e cosa si è detto. Alla riunione hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i ministri degli Esteri Antonio Tajani, dell’Interno Matteo Piantedosi, della Difesa Guido Crosetto, dell’Economia Giancarlo Giorgetti, delle Imprese Adolfo Urso e il capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano. 🔗 Leggi su Formiche.net

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