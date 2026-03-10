Un operaio di 40 anni è caduto da un’impalcatura in un cantiere edile di Ispra, sul lago Maggiore, questa mattina. La caduta, di circa cinque metri, ha costretto l’uomo a essere trasportato d’urgenza in ospedale. L’incidente è avvenuto in un cantiere edile situato nella zona, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Ispra (Varese), 10 marzo 2026 – L’ennesimo incidente sul lavoro in Lombardia si è verificato questa mattina in un cantiere edile di Ispra, sul lago Maggiore. Vittima un operaio che è caduto da un’impalcatura e ha riportato ferite e contusioni. L’infortunio si è verificato intorno alle 8,30 di oggi 10 marzo. Sul posto sono intervenute ambulanze e squadre dei vigili del fuoco, oltre alla pattuglia dei carabinieri e al personale di Ats, quest’ultimo chiamato a verificare il rispetto e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza. L’operaio, quarant’anni, è caduto da un’impalcatura, da un’altezza di circa 5 metri. Quando sono arrivati gli equipaggi del 118 era a terra, dolorante ma fortunatamente cosciente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ispra, operaio di 40 anni cade da un’impalcatura: volo di 5 metri e corsa in ospedale e Varese

