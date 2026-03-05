Lucca incidente sul lavoro | cade da impalcatura a Vicopelago volo di quasi due metri Operaio gravissimo

Un incidente sul lavoro si è verificato a Vicopelago, nel comune di Lucca, quando un operaio è caduto da un’impalcatura, facendo un volo di circa due metri. Sul luogo sono intervenuti la Misericordia di Lucca, i carabinieri e il personale della medicina del lavoro dell’Asl Toscana nord ovest. La vittima si trova in condizioni gravissime.

FIRENZE – Ancora un grave incidente sul lavoro in Toscana. E' accaduto oggi pomeriggio, 5 marzo 2026, a Vicopelago, frazione di Lucca. Un operaio di 36 anni è caduto da un'impalcatura, da un'altezza di circa due metri, all'interno di una ditta di imballaggi. L'allarme è scattato intorno alle 16.25. L'uomo, da quanto appreso, ha riportato un trauma cranico, rimanendo sempre cosciente, venendo poi trasferito in codice rosso, con l'elisoccorso Pegaso 3, all'ospedale Cisanello di Pisa. Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Lucca, i carabinieri e il personale della medicina del lavoro dell'Asl Toscana nord ovest.