Cade da fermo al semaforo motociclista ubriaco perde la patente

Durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno assistito a un episodio insolito: un motociclista, fermo al semaforo, è caduto dalla moto. Dopo averlo soccorso, è stato sottoposto a test che hanno rilevato un livello di alcol nel sangue superiore alla soglia consentita. Di conseguenza, gli agenti hanno ritirato la patente al motociclista, che si trovava in stato di ebbrezza.

Una scena insolita, avvenuta sotto gli occhi degli agenti durante un normale servizio di controllo del territorio, ha portato all’accertamento di un grave stato di ebbrezza alla guida. È accaduto nella notte tra il 28 e il 29 aprile, poco prima della mezzanotte, in prossimità del centro storico.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Cade sulla pista da motocross a Chignolo Po e perde il casco: morto un motociclista di 29 anniUn motociclista di 29 anni è morto in seguito a una caduta sulla pista da motocross 'Le Colline' di Chignolo Po (Pavia). Senza patente e targa falsa: multa da 6mila euro al motociclistaUn motociclista è stato fermato nei pressi di via Diaz da una squadra di pronto intervento della Polizia Municipale, incorrendo in sanzioni che... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Bambino di 4 anni cade da una finestra a San Benedetto: è grave; Rivergaro, balla di fieno cade dal trattore e finisce contro un autobus; Eitan Bondì ai domiciliari, cade l'accusa di duplice tentato omicidio: Mi vergogno per quello che ho fatto; Bambino di 4 anni cade da dieci metri: stava giocando sul balcone, poi il volo. Bimbo di 10 anni scivola e cade da oltre 2 metri per recuperare la pallaPorto Sant’Elpidio, 14 agosto 2025 – Stava giocando a pallone sul balcone di casa (quasi di fronte al Santuario del quartiere Corva) quando la palla gli è caduta nel terrazzo dell’appartamento del ... ilrestodelcarlino.it Cade da una scala dentro casa a Nettuno, soccorso e trasferito a Roma in eliambulanza un uomo di sessanta anni - facebook.com facebook