CATTIVO | l’indagine sul male a Roma

A Roma si sta preparando uno spettacolo chiamato C.A.T.T.I.V.O., acronimo di Cose Apparentemente Trascurabili Trasformate In Vicende Orribili. L’evento, ideato dal Gruppo Kapushka, combina elementi teatrali e performativi. L’indagine si concentra sul modo in cui certi aspetti considerati insignificanti possono sfociare in situazioni drammatiche. La rappresentazione si propone di analizzare le trasformazioni di eventi quotidiani in vicende inquietanti.

Cosa: L’atteso spettacolo C.A.T.T.I.V.O. (Cose Apparentemente Trascurabili Trasformate In Vicende Orribili), un progetto teatrale e performativo ideato dal Gruppo Kapushka.. Dove e Quando: Sul palcoscenico di Fortezza Est, nel quartiere di Tor Pignattara a Roma, dal 7 al 9 maggio 2026.. Perché: Per vivere un’esperienza scenica fuori dagli schemi, capace di destrutturare le nostre certezze sul bene e sul male, portandoci a riflettere su come la cattiveria si nasconda spesso nelle pieghe della nostra stessa quotidianità.. Il vivace panorama del teatro indipendente della Capitale si prepara ad accogliere un progetto artistico che promette di scuotere le coscienze degli spettatori.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - C.A.T.T.I.V.O.: l’indagine sul male a Roma

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