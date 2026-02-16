Barbablù | indagine sul male e la follia umana al Garage Arts Platform tra mito e inquietudine

Il 17 febbraio, il Garage Arts Platform di Enna Bassa apre le porte a una nuova interpretazione di Barbablù, portando in scena una versione moderna del mito. La rappresentazione, realizzata da Campsirago Residenza, esplora i temi del male e della follia umana attraverso scene che mettono in evidenza dettagli inquietanti e simbolismi forti. La scelta di ambientare lo spettacolo nel cuore di Enna Bassa mira a coinvolgere direttamente il pubblico locale, invitandolo a riflettere sui lati oscuri dell’animo umano.

Barbablù rivisitato: uno sguardo nel cuore del male al Garage Arts Platform di Enna Bassa. Il 17 febbraio, il Garage Arts Platform di Enna Bassa ospiterà una rilettura contemporanea del celebre racconto di Barbablù, firmata da Campsirago Residenza. Lo spettacolo, con Sebastiano Sicurezza e Benedetta Brambilla protagonisti, promette di andare oltre la fiaba per esplorare le molteplici sfaccettature del male e la sua persistente presenza nell'immaginario collettivo. La produzione, consigliata a un pubblico dai quattordici anni in su, si propone come un'analisi scientifica della follia e della perversione umana.

