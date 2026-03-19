Un’indagine recente ha fatto luce sull’attentato avvenuto a Roma nel 1982, portando alla luce dettagli finora sconosciuti. Tuttavia, il silenzio e l’assenza di approfondimenti sul terrorismo palestinese di quegli anni continuano a pesare. I cold case non sono sempre risolutivi, ma in alcuni casi aiutano a ricostruire un’epoca e a evidenziare atteggiamenti politici di allora.

Dopo la riapertura delle indagini ora cinque persone potrebbero finire a processo. È sempre un bene stabilire la verità per fatti così gravi, anche dopo tanto tempo. La comunità ebraica romana si è detta soddisfatta, ma al contempo rammaricata per come furono condotte in passato le inchieste, con alcune evidenti lacune investigative I cold case non sono la nostra tazza di tè, ma in qualche caso sono rivelatori. Non per la soluzione ipotetica o raggiunta, quanto perché possono illuminare un’epoca storica e qualche tic politico o di magistratura. E’ una buona notizia che la procura di Roma abbia chiuso un’inchiesta, riaperta nel 2020, sull’attentato palestinese alla sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982, in cui morì il piccolo Stefano Gaj Taché e furono ferite altre 40 persone. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Bene l’indagine sull’attentato a Roma del 1982. Male il lungo oblio sul terrorismo palestinese

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