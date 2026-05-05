Un'auto elettrica prodotta dall'azienda cinese ha stabilito un record di potenza, raggiungendo circa 3.018 cavalli. Il veicolo, chiamato Yangwang U9 Xtreme, è stato venduto al primo acquirente, con un prezzo di circa mille dollari per cavallo. Si tratta di un modello progettato per le alte prestazioni, con una potenza che supera di gran lunga quella di molte auto in circolazione.

Se Byd in Europa è famosa soprattutto come costruttore di auto per il grande pubblico e dall'ottimo rapporto prezzo-qualità, in Cina la casa automobilistica gode di una fama abbastanza diversa: è un grande gruppo che comprende anche brand di lusso, che producono auto sportive ad altissime prestazioni e, per di più, in serie limitatissima. È il caso della Yangwang U9 Xtreme, un'auto elettrica talmente potente e sofisticata da essere ormai ben nota anche nel vecchio continente: con una potenza di 3.018 cavalli (555 kW di potenza di picco per ciascuno dei quattro motori), questa vettura ha fatto il record di velocità per una vettura elettrica sul circuito di prova tedesco di Papenburg, toccando i 496,22 kmh.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Byd Yangwang U9 Xtreme, l'auto elettrica dei record, costa quasi mille dollari per cavallo

BYD Yangwang U9 - 1300HP Quad-Motor Electric Hypercar | Full Tour

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