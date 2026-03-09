Una nuova vettura sportiva può percorrere oltre 1.000 chilometri con una singola carica grazie alla Blade battery 2.0 di Byd, sviluppata dalla tech company di Shenzhen. La Yangwang U7 si distingue per questa autonomia elevata, che rappresenta un risultato significativo per il settore delle auto elettriche. La presentazione evidenzia l’importanza della tecnologia batteria nel migliorare le prestazioni e la resistenza dei veicoli elettrici.

Il triangolo perfetto di Byd. La tech company cinese abbatte il muro dei 1.000 km di autonomia a bordo della Yangwang U7, prima supercar che prova a ridefinire il rapporto tra peso, autonomia elevata e massima velocità di ricarica. Caratteristiche che, spesso, incidono anche nelle prestazioni delle sportive, soprattutto parlando di una percorrenza massima generalmente associata alle passiste autostradali. La supercar portabandiera del marchio di Shenzhen finora veniva proposta con quattro motori elettrici per una potenza complessiva di 1.287 cavalli (960 kW) e 1.680 Nm di coppia. Le prestazioni indicano un'accelerazione da 0 a 100 kmh effettuata in 2,9 secondi e di una velocità massima di 270 kmh. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yangwang U7: 1.000 km di autonomia con la Blade battery 2.0 di Byd

Articoli correlati

BYD estende la garanzia della Blade Battery a 8 anni o 250.000 kmMILANO (ITALPRESS) – BYD ha rafforzato il proprio impegno verso i propri clienti estendendo la garanzia delle Blade Battery a otto anni o 250.

BYD lancia Blade Battery 2.0 e Flash Charging per ricarica più veloce e duraturaBYD si prepara ad abbattere le ultime barriere che contrastano la diffusione capillare dei veicoli elettrici con la sua tecnologia di ricarica Flash,...

BYD Yangwang U7 un sedan de lujo #automobile #autos

Tutto quello che riguarda Yangwang U7 1 000 km di autonomia con...

Temi più discussi: Yangwang U7, quattro motori e batterie Blade 2.0: l'autonomia arriva a 1.000 km | Quattroruote.it; La Yangwang U7 porta al debutto la Blade Battery 2.0 di BYD: oltre 1000 km di autonomia; Arriva la Blade Battery 2.0 di BYD, 1.000 km di autonomia sulla Yangwang U7; Nuova Yangwang U7, oltre 1.000 km di autonomia e ricarica record grazie alle Blade Battery 2.0.

Yangwang U7, quattro motori e batterie Blade 2.0 da 150 kWh: l'autonomia arriva a 1.000 kmIl marchio di lusso della BYD Yangwang ha presentato il MY26 della sua berlina sportiva U7, con quattro motori elettrici e i nuovi accumulatori Blade 2.0 da 150 kWh, che assicurano - nel ciclo di ... quattroruote.it

Nuova Yangwang U7, oltre 1.000 km di autonomia e ricarica record grazie alle Blade Battery 2.0La nuova Yangwang U7 2026 debutta con le batterie Blade Battery 2.0 di BYD: autonomia fino a 1.006 km e ricarica ultra rapida dal 10 al 97% in circa 9 minuti. motorbox.com

BYD Yangwang U8 L - SUV ultra lusso a 6 posti da 1200 CV, tour completo Leggi qui https://newshub360s.com/lananh8386/byd-yangwang-u8-l-suv-ultra-lusso-a-6-posti-da-1200-cv-tour-completo/ - facebook.com facebook