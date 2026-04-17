Alla Milano Design Week BYD e Haier mostrano l’auto elettrica come fonte energia

Da ildenaro.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Milano Design Week 2026, le aziende BYD e Haier hanno presentato un progetto comune che combina mobilità elettrica, design e tecnologia innovativa. L'evento ha messo in mostra l'auto elettrica come fonte di energia, con dimostrazioni e esposizioni dedicate alle nuove soluzioni nel settore. La collaborazione tra le due aziende ha attirato l'attenzione di visitatori e addetti ai lavori interessati alle novità nel campo della mobilità sostenibile.

MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Milano Design Week 2026, BYD e Haier presentano un progetto congiunto che unisce mobilità elettrica, design e innovazione tecnologica. Al centro dell’iniziativa “Inside the Experience” c’è la volontà di trasformare l’auto in una vera piattaforma energetica, capace di dialogare con l’ambiente domestico e urbano. Cuore del progetto è l’Haier Hub di via Bergognone 26 a Milano, uno spazio immersivo in cui tecnologia adattiva e nuovi modelli dell’abitare si integrano in modo fluido. Qui, dal 21 al 26 aprile, la BYD Dolphin Surf diventa protagonista dimostrando concretamente le potenzialità della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), alimentando uno degli elettrodomestici iconici del brand Haier.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Auto, natura e design immersivo: Geely porta l'”Anima Mundi” alla Milano Design Week 2026C’è un momento, entrando nella grande sala dell’organo dell’Istituto dei Ciechi di Milano, in cui smetti di capire dove finisce il mondo e dove...

Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026; Milano Design Week 2026: come funziona davvero quest’anno, raccontato da chi ci lavora; Fuorisalone 2026, la guida agli eventi moda: da Gucci a Prada, da Louis Vuitton a Zara, ecco cosa vedere alla Milano Design Week.

alla milano design alla milano design weekAudi alla Milano Design Week tra performance e visione(Adnkronos) - Alla Milano Design Week, Audi consolida una presenza ormai strutturata, articolando un percorso che va oltre la semplice esposizione. Il marchio ... vicenzareport.it

alla milano design alla milano design weekIkea alla Milano Design Week 2026: Food for Thought tra design, cibo e convivialitàIkea porta alla Milano Design Week 2026 Food for Thought: installazioni, showcooking e nuovi prodotti a Spazio Maiocchi. globestyles.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.