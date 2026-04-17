Alla Milano Design Week BYD e Haier mostrano l’auto elettrica come fonte energia

Durante la Milano Design Week 2026, le aziende BYD e Haier hanno presentato un progetto comune che combina mobilità elettrica, design e tecnologia innovativa. L'evento ha messo in mostra l'auto elettrica come fonte di energia, con dimostrazioni e esposizioni dedicate alle nuove soluzioni nel settore. La collaborazione tra le due aziende ha attirato l'attenzione di visitatori e addetti ai lavori interessati alle novità nel campo della mobilità sostenibile.

MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Milano Design Week 2026, BYD e Haier presentano un progetto congiunto che unisce mobilità elettrica, design e innovazione tecnologica. Al centro dell’iniziativa “Inside the Experience” c’è la volontà di trasformare l’auto in una vera piattaforma energetica, capace di dialogare con l’ambiente domestico e urbano. Cuore del progetto è l’Haier Hub di via Bergognone 26 a Milano, uno spazio immersivo in cui tecnologia adattiva e nuovi modelli dell’abitare si integrano in modo fluido. Qui, dal 21 al 26 aprile, la BYD Dolphin Surf diventa protagonista dimostrando concretamente le potenzialità della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), alimentando uno degli elettrodomestici iconici del brand Haier.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Auto, natura e design immersivo: Geely porta l'”Anima Mundi” alla Milano Design Week 2026C’è un momento, entrando nella grande sala dell’organo dell’Istituto dei Ciechi di Milano, in cui smetti di capire dove finisce il mondo e dove... Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026 Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026; Milano Design Week 2026: come funziona davvero quest’anno, raccontato da chi ci lavora; Fuorisalone 2026, la guida agli eventi moda: da Gucci a Prada, da Louis Vuitton a Zara, ecco cosa vedere alla Milano Design Week. Audi alla Milano Design Week tra performance e visione(Adnkronos) - Alla Milano Design Week, Audi consolida una presenza ormai strutturata, articolando un percorso che va oltre la semplice esposizione. Il marchio ... vicenzareport.it Ikea alla Milano Design Week 2026: Food for Thought tra design, cibo e convivialitàIkea porta alla Milano Design Week 2026 Food for Thought: installazioni, showcooking e nuovi prodotti a Spazio Maiocchi. globestyles.com Vittoria di Savoia, principessa eclettica: «Ho lasciato l’università, esordirò a cinema e alla Milano Design Week» - facebook.com facebook Anteprima nazionale per Alpine A390 alla Milano Design Week. Presso l'Atelier presneta la mostra dell'artista Alessandro Sambini #ANSAmotori #ANSA x.com