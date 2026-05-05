L'azienda di produzione di veicoli ha annunciato una collaborazione con bolttech, società specializzata in soluzioni assicurative, per integrare un sistema di assicurazione direttamente nelle sue offerte. La partnership sarà valida per diversi anni e inizierà con un progetto specifico. La comunicazione ufficiale indica che l’accordo riguarda principalmente questa fase iniziale, senza ulteriori dettagli sui successivi sviluppi o altre aree di intervento.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE La partnership pluriennale si concentra inizialmente su cinque mercati europei LONDRA, 5 maggio 2026 PRNewswire — BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a energia alternativa, ha scelto bolttech, società globale specializzata in insurtech, come partner strategico di riferimento per le sue soluzioni assicurative integrate da inserire nei principali mercati europei. La partnership è già stata avviata nel Regno Unito e proseguirà in Italia, Francia, Germania e Spagna nel corso di quest’anno. bolttech amplierà la sua pluripremiata piattaforma di assicurazione integrata basata sull’intelligenza artificiale per offrire ai clienti BYD pacchetti assicurativi dinamici e personalizzati per veicoli elettrici, proposti da una selezione di compagnie assicurative.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - BYD sceglie bolttech come partner strategico per la sua soluzione di assicurazione integrata

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