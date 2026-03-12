BYD e ItTaxi | sconto 30% e app integrata per i tassisti

ItTaxi e BYD hanno annunciato un accordo che prevede uno sconto del 30% e l’integrazione dell’app di prenotazione nelle nuove auto elettriche cinesi. La collaborazione riguarda i tassisti di Roma, che potranno utilizzare il sistema direttamente sui veicoli, rendendo più semplice e immediata la prenotazione dei servizi di trasporto. L’obiettivo è migliorare l’efficienza delle corse e l’esperienza degli utenti.

ItTaxi e BYD hanno siglato un accordo strategico che rivoluziona il servizio taxi a Roma. L'applicazione di prenotazione verrà integrata direttamente nei sistemi di bordo delle nuove auto elettriche cinesi. L'intesa prevede sconti fino al 30% sull'acquisto dei veicoli per i tassisti associati alla cooperativa Radio Taxi 3570. La tecnologia moveax garantisce l'uso dell'app senza distogliere l'attenzione dalla guida. Tecnologia integrata nel cuore del veicolo. Il fulcro di questa collaborazione risiede nell'integrazione nativa del software di prenotazione all'interno dell'infotainment del mezzo. Non si tratta di una semplice app installabile, ma di un sistema operativo che dialoga con l'auto stessa.