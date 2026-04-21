Africa Minniti | Sua stabilità cruciale per Italia e Europa Kenya partner strategico

Un rappresentante italiano ha sottolineato che la stabilità dell’Africa è un interesse fondamentale sia per il proprio paese che per l’intera Europa. Durante un intervento, è stato evidenziato come il Kenya rappresenti un partner strategico per il continente. La discussione si è concentrata sulla necessità di sostenere la stabilità africana per tutelare anche gli interessi europei e italiani nella regione.

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Garantire la stabilità dell'Africa è un interesse cruciale per l'Italia e per l'Europa". Lo ha detto Marco Minniti, presidente della Med-Or Italian Foundation, intervenendo all'evento 'Kenya: un grande paese che guarda al futuro' al Campus della Luiss Guido Carli, con ospite il presidente del Kenya William Samoei Ruto. Minniti ha richiamato l'attenzione su "crisi ancora aperte, come la guerra in Sudan che non riusciamo a far finire", sottolineando quanto sia difficile oggi riportare stabilità in alcune aree del continente. Secondo l'ex ministro, nello scenario attuale "conta sempre di più la posizione geostrategica dei Paesi, non solo i loro indicatori economici.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Africa, Minniti: "Sua stabilità cruciale per Italia e Europa, Kenya partner strategico" Notizie correlate AI Impact Summit 2026: accordo strategico Italia, India e Kenya per progetti AI in AfricaRaggiunto a Nuova Delhi un accordo di collaborazione strategica trilaterale tra Italia, India e Kenya per sviluppare in Africa, nell’ambito dell’AI... Leggi anche: Italia-Kenya, Minniti: "Visita di Ruto un successo, rafforzata alleanza strategica" Approfondimenti e contenuti Africa, Minniti: Sua stabilità cruciale per Italia e Europa, Kenya partner strategicoRoma, 21 apr. (Adnkronos) - Garantire la stabilità dell'Africa è un interesse cruciale per l'Italia e per l'Europa. Lo ha detto Marco Minniti, presidente della Med-Or Italian Foundation, ... iltempo.it Meloni: «Rafforzare l'Africa significa rafforzare anche l'Europa. Costruire insieme le condizioni per una stabilità comune» VIDEO«Crediamo che l'Africa sia un continente nel quale si gioca il nostro futuro, che rafforzare l'Africa significhi rafforzare anche l'Europa, costruire insieme le condizioni per una stabilità comune». ilgazzettino.it