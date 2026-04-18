BYD Atto 2 DM-i va all’attacco Con il superibrido si risparmia

La BYD Atto 2 DM-i è arrivata sul mercato italiano, puntando a competere nel segmento dei SUV compatti. Il modello utilizza un sistema ibrido plug-in, che combina motore elettrico e motore a combustione, con una particolare attenzione all’autonomia e ai costi di gestione. La vettura si rivolge a chi cerca un veicolo con caratteristiche sostenibili e prestazioni efficienti senza rinunciare alla praticità di un SUV compatto.

La BYD Atto 2 DM-i arriva sul mercato italiano con un obiettivo chiaro: inserirsi nel cuore del segmento dei Suv compatti proponendo una formula diversa, che unisce elettrificazione, autonomia elevata e costi di gestione contenuti. Il punto centrale del progetto è la tecnologia Super Hybrid DM-i (Dual Mode), una soluzione sviluppata internamente da BYD. Il sistema combina un motore elettrico, una batteria Blade e un motore termico da 1,5 litri ad alta efficienza. La logica di funzionamento privilegia la trazione elettrica. Questo approccio consente di ottenere fino a 90 km di autonomia in modalità elettrica e una percorrenza complessiva che può arrivare a 1.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - BYD Atto 2 DM-i va all’attacco. Con il superibrido si risparmia BYD ATTO 2 DM-i Ottima soluzione l'ibrido da 1000 km Notizie correlate Byd Atto 2 DM-i: il Suv ibrido che cambia le regoleLa nuova BYD ATTO 2 DM-i segna un passaggio strategico per il costruttore cinese, che rafforza la propria presenza nel mercato europeo con un SUV... BYD ATTO 2 DM-i ibrido di ultima generazione«Un gioiello tecnologico con il quale entriamo in un segmento composto da famiglie, seconde auto con necessità di spazio». Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: BYD Super Ibrido DM-i auto ibride: fino a 23 km/l e 1.500 km contro il caro carburante; BYD Atto 2 DM-i va all’attacco. Con il superibrido si risparmia; La soluzione pensata dal costruttore cinese per contrastare il caro carburanti; Caro carburanti: la strategia BYD punta sull'ibrido con 1.500 km di autonomia e consumi da record. BYD Atto 2 DM-i: il SUV compatto ora è anche ibrido plug-in [FOTO]BYD lancia sul mercato europeo la Atto 2 DM-i, versione ibrida plug-in del suo SUV compatto che porta sul modello la tecnologia Super Hybrid con Dual Mode che la Casa cinese ha già introdotto sui ... motorionline.com BYD Atto 2, elettrica e ibrida Plug-in: ecco tutte le versioni e prezziBYD Atto 2 aveva fatto il suo debutto all’inizio dell’anno, un SUV compatto di circa 4,3 metri proposto con una motorizzazione 100% elettrica. Negli ultimi giorni la gamma di questo modello si è ... hdmotori.it Fototrappolaggio Liguria. . Sono passati pochissimi giorni da quando abbiamo fatto il video relativo all’atto di bracconaggio a Propata (GE) Purtroppo alla conta di questi atti criminali si aggiunge un fatto molto grave avvenuto nell’area protetta del Parco Nazio - facebook.com facebook Teramo-Cassano Magnago, atto primo x.com