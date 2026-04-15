Il produttore cinese BYD ha annunciato una nuova gamma di veicoli ibridi chiamata Super Ibrida DM-i, progettata per offrire un'autonomia di circa 1.500 chilometri con una singola ricarica. Questa iniziativa si inserisce in un momento di crescente preoccupazione per i rincari del carburante e l’aumento dei costi energetici, con l’obiettivo di fornire un’alternativa più economica e sostenibile per le famiglie europee.

Il colosso tecnologico cinese BYD ha presentato una soluzione per mitigare l’impatto dei rincari energetici attraverso la gamma di veicoli Super Ibrida DM-i, puntando a ridurre i costi di gestione per le famiglie europee colpite dall’instabilità dei prezzi del petrolio. La strategia del produttore si inserisce in un momento di forte tensione geopolitica in Iran, che ha causato uno shock nei mercati petroliferi e ha portato il continente verso scenari di possibile austerità e razionamento dei carburanti. L’attuale instabilità nei mercati dell’energia sta trasformando la mobilità quotidiana in un problema di bilancio familiare. Con lo scoppio del conflitto in Iran, i listini alle pompe di benzina hanno subito variazioni violente, rendendo la scelta di come spostarsi un fattore di incertezza costante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BYD sfida il caro benzina: l’ibrido da 1.500 km contro l’austerità

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