Butt vedova non sei manco di qui | la presidente di Aica denuncia insulti choc

La presidente del consiglio di amministrazione di Aica ha denunciato insulti sessisti e violenti sui social, rivolti a lei, in relazione alle tensioni sull'emergenza idrica a Canicattì. Tra i commenti, si sono registrati commenti offensivi e ingiuriosi che coinvolgono direttamente la figura della donna. La situazione ha generato attenzione pubblica e ha portato alla denuncia di comportamenti di natura discriminatoria.