Butt vedova non sei manco di qui | la presidente di Aica denuncia insulti choc
La presidente del consiglio di amministrazione di Aica ha denunciato insulti sessisti e violenti sui social, rivolti a lei, in relazione alle tensioni sull'emergenza idrica a Canicattì. Tra i commenti, si sono registrati commenti offensivi e ingiuriosi che coinvolgono direttamente la figura della donna. La situazione ha generato attenzione pubblica e ha portato alla denuncia di comportamenti di natura discriminatoria.
La tensione sull'emergenza idrica a Canicattì è esplosa anche sui social, con insulti sessisti e violenti contro la presidente del Cda di Aica, Danila Nobile. La manager ha denunciato gli attacchi pubblicando un video di quasi cinque minuti su Facebook e annunciando di aver già allertato le forze.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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