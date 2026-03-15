Scritta choc contro Lotito sul muro di una chiesa | Solo qui sei benvenuto coi piedi davanti
Una scritta shock è apparsa su un muro della parrocchia di San Frumenzio nei quartieri di Montesacro a Roma. La frase, rivolta a Claudio Lotito, recita: “Solo qui sei benvenuto… coi piedi davanti”. L’insulto è stato scritto con vernice rossa e si trova all’ingresso di una chiesa del quartiere. La scoperta è stata fatta nelle ultime ore, generando sconcerto tra i residenti.
(Adnkronos) – "Claudio Lotito: solo qui sei benvenuto. coi piedi davanti". Così recita la scritta apparsa su un muro della parrocchia di San Frumenzio ai Prati Fiscali di via Cavriglia, nel quartiere di Montesacro a Roma. La scritta, dipinta con vernice spray azzurra, fa riferimento alle esequie religiose che si fanno in chiesa. Sul posto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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