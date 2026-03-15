Scritta choc contro Lotito sul muro di una chiesa | Solo qui sei benvenuto coi piedi davanti

Una scritta shock è apparsa su un muro della parrocchia di San Frumenzio nei quartieri di Montesacro a Roma. La frase, rivolta a Claudio Lotito, recita: “Solo qui sei benvenuto… coi piedi davanti”. L’insulto è stato scritto con vernice rossa e si trova all’ingresso di una chiesa del quartiere. La scoperta è stata fatta nelle ultime ore, generando sconcerto tra i residenti.