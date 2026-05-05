Buona la prima | 5mila alla sagra della cantarella

Nel primo fine settimana della quattordicesima edizione della Sagra della Cantarella a Gatteo Mare, si sono registrati circa 5.000 visitatori. L’evento ha attirato numerosi partecipanti, che hanno potuto gustare le specialità locali e assistere agli spettacoli in programma. La manifestazione si svolge nella tradizionale location di Gatteo Mare, con un programma che prevede musica, gastronomia e intrattenimento per tutte le età.

È stato un vero exploit il primo weekend della quattordicesima Sagra della Cantarella di Gatteo Mare. Sono state oltre diecimila le Cantarelle letteralmente divorate nella festa dedicata al particolare dolce. Dice Davide Branzanti, presidente dell’associazione ’Uniti per Gatteo’, che ha organizzato la sagra: "Oltre cinquemila persone hanno affollato gli stand gastronomici, delle cantarelle, degli spettacoli per bambini e adulti. Ora a Gatteo Mare ci prepariamo al secondo round, da venerdì 8 a domenica 10 maggio. Il Parco di Viale Europa ospiterà ancora l’area ristorazione curata dal Centro Culturale Auser Giulio Cesare. Variegato e sfizioso il menu 2026 all’insegna della tipicità romagnola: primi piatti fatti dalle esperte mani delle nostre azdore, la piadina, rane in umido, trippa e seppie con piselli, frittura di pesce".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Buona la prima: 5mila alla sagra della cantarella Notizie correlate Due weekend ricchi di eventi alla sagra della cantarella, dolce povero della tradizione romagnolaLa sagra della cantarella torna nel 2026 con un’edizione che segna un punto di svolta nella storia della manifestazione. Sagra della Cantarella, un’edizione tutta nuovaA Gatteo Mare, la Sagra della Cantarella pensa in grande anche per le famiglie, allestendo un vero e proprio villaggio del divertimento.