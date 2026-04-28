Sagra della Cantarella un’edizione tutta nuova

A Gatteo Mare si svolge una nuova edizione della Sagra della Cantarella, che quest’anno presenta un’area dedicata alle famiglie. È stato allestito un villaggio del divertimento con giochi e attività pensate per i più piccoli. L’evento si svolge nel centro della località e coinvolge diverse aree destinate a intrattenere visitatori di tutte le età. La manifestazione si tiene durante il fine settimana, con momenti di spettacolo e ristorazione.

A Gatteo Mare, la Sagra della Cantarella pensa in grande anche per le famiglie, allestendo un vero e proprio villaggio del divertimento. L’edizione 2026 conferma la sua collocazione non più in piazza della Libertà dove ha avuto luogo in passato, ma nella nuova area eventi nel Parco di viale Europa, adiacente al parcheggio multipiano da 1.000 posti auto, scelta vincente per accogliere un pubblico in costante crescita. Nei week-end del 30 aprile, 1, 2, 3 e 9 e 10 maggio non mancheranno i classici gonfiabili, il truccabimbi, sculture di palloncini e la magia delle bolle giganti. Il programma di quest’anno si impreziosisce con ospiti d’eccezione: giovedì alle 21 dj set con dj Cleto; venerdì 1° maggio, alle 16 concerto dei Moka Club e alle 21 The Seniors presentano ’Italian Hits Live.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sagra della Cantarella, un’edizione tutta nuova Notizie correlate Sagra della Cantarella a Gatteo: nuova sede e due weekend di festaL’appuntamento con la tradizione gastronomica di Gatteo si prepara a un cambiamento strutturale decisivo: la Sagra della Cantarella, che celebra il... Due weekend ricchi di eventi alla sagra della cantarella, dolce povero della tradizione romagnolaLa sagra della cantarella torna nel 2026 con un’edizione che segna un punto di svolta nella storia della manifestazione. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sagra della Cantarella, un’edizione tutta nuova; Due weekend ricchi di eventi alla sagra della cantarella, dolce povero della tradizione romagnola; Azzurro come il Pesce 2026, la festa della cucina tradizionale; Un trittico di fumetti per scoprire BATTIATO. Sagra della Cantarella, un’edizione tutta nuovaA Gatteo Mare, la Sagra della Cantarella pensa in grande anche per le famiglie, allestendo un vero e proprio ... ilrestodelcarlino.it Sagra della cantarella a Gatteo Mare (Forlì Cesena)A Gatteo Mare l'attesa per i sapori più autentici della Romagna sta per terminare. L’edizione della sagra della cantarella prenderà il via giovedì 30 aprile e si protrarrà fino al 3 maggio, per poi ... ilrestodelcarlino.it Sagra della Cantarella Gatteo Mare (FC) - ROXY BAR Vasco Rossi Tribute - facebook.com facebook