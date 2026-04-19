Due weekend ricchi di eventi alla sagra della cantarella dolce povero della tradizione romagnola

Due fine settimana sono stati dedicati alla sagra della cantarella, un dolce povero della tradizione romagnola. La manifestazione si è svolta con numerosi eventi e degustazioni, attirando visitatori da diverse zone. La sagra ha avuto luogo in diversi luoghi della zona e ha coinvolto numerose associazioni locali. La prossima edizione è prevista per il 2026 e sarà caratterizzata da alcune novità che rappresentano una svolta per l’evento.

La sagra della cantarella torna nel 2026 con un’edizione che segna un punto di svolta nella storia della manifestazione. Dopo anni di presenza in Piazza della Libertà, l’evento si sposta definitivamente nella nuova area eventi di viale Europa. L’edizione 2026 si svolgerà in due weekend, dal 30.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Gusto e tradizione protagonisti a Ranchio: nel fine settimana arriva la Sagra della bistecca di razza romagnolaNel cuore dell’Appennino romagnolo, la frazione di Ranchio si prepara ad accogliere una delle sagre più gustose e autentiche della stagione: la Sagra... "Intrecci di comunità", a Rocca San Casciano un weekend tra natura, tradizione e cesteria romagnolaIl 14 e 15 febbraio Rocca San Casciano ospita “Intrecci di comunità”, un’esperienza dedicata all’esplorazione della cultura romagnola attraverso... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Due weekend ricchi di eventi alla sagra della cantarella, dolce povero della tradizione romagnola; Lamborghini Super Trofeo Europa: al Paul Ricard buona la prima per Pujatti-Strignano e Gilardoni-Iaquinta; Cecchini del weekend a Sarajevo, nuovo interrogatorio: in Procura sarà sentito un industriale brianzolo; Cosa fare in città: gli eventi del week end del 18 e 19 aprile. Due mesi intensi e ricchi di soddisfazioni per la Judo NovasconiDue mesi intensi e ricchi di soddisfazioni per la Judo Novasconi ... msn.com In Emilia-Romagna torna Oh che bel Castello!Due weekend ricchi di emozioni autentiche e suggestive atmosfere nei manieri storici dell’Emilia-Romagna, con la settima edizione di Oh Che Bel Castello!, l’iniziativa che promuove l'apertura ... tgcom24.mediaset.it L’edizione 2026 si svolgerà lungo le rive del Trebbia in due weekend consecutivi: 24, 25 e 26 aprile e 30 aprile, 1, 2 e 3 maggio, per un totale di 7 giornate di evento a ingresso gratuito Grill Contest Rivergaro Comune di Rivergaro facebook