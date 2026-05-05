Buffon svela | Non mi sarei ritirato dopo la Champions con la Juve sono sempre stato onesto nel giudizio con me stesso Il Pallone d’Oro…

In un’intervista recente, il portiere ha dichiarato di non aver deciso di lasciare il calcio subito dopo la vittoria in Champions League con la sua squadra. Ha inoltre parlato del suo atteggiamento nei confronti dei riconoscimenti individuali, affermando di aver sempre mantenuto un giudizio sincero su se stesso. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione di media e tifosi, che seguono da vicino le sue parole e le sue scelte.

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