Buffon svela | Pio Esposito sarà un top quando era allo Spezia mi scambiavo messaggi con un dirigente su di lui La Juve di Spalletti è solo un po’ sfigata

Gianluigi Buffon rivela che Pio Esposito ha grandi potenzialità, spiegando di aver scambiato messaggi con un dirigente dello Spezia quando il giocatore militava lì. La sua opinione si basa su un episodio concreto, che testimonia la stima verso il giovane talento. Buffon, inoltre, commenta il momento della Juventus di Spalletti, definendolo solo un po’ sfortunato e non più di tanto distante dal risalire. La discussione si concentra sui futuri sviluppi della squadra e sui giovani emergenti.

Buffon: «La Juve di Spalletti è solo un po’ sfigata, con l’Inter partita magnifica. Di Gregorio? Può essere utile che…»Buffon attribuisce le recenti difficoltà della Juventus alle sfortunate circostanze, mentre elogia la prestazione dell’Inter, definendola magnifica.