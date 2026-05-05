Buffon si racconta | Non mi sarei ritirato dopo la Champions con la Juve A 42 anni potevo ancora vincere il Pallone d’Oro!
L’ex portiere della Juventus ha recentemente condiviso alcuni pensieri sulla propria carriera, affermando di non essersi ritirato dopo la vittoria in Champions League con la squadra. A 42 anni, ha dichiarato di credere di aver potuto ancora ambire al Pallone d’Oro, sottolineando come il suo percorso sia stato ricco di successi e sfide. La sua testimonianza mette in luce alcuni aspetti delle sue ambizioni e delle decisioni prese nel corso degli anni.
di Luca Fiore Buffon, ex portiere della Juve, si è raccontato parlando della sua gloriosa carriera tra l’addio ai bianconeri e il sogno pallone d’oro. L’ex portiere di Juventus, Psg e Parma, Gianluigi Buffon ha ripercorso la sua leggendaria carriera in un’intervista a Cronache di Spogliatoio. Ecco le sue dichiarazioni. SULL’ADDIO ALLA JUVE E I SOGNI – « Non mi sarei ritirato dopo la Champions con la Juve, sono sempre stato onesto nel giudizio con me stesso. Ho continuato a giocare perché ho avuto la capacità di alimentare i miei sogni: finisce un anno, hai tutte le ragioni per smettere, ma ne trovi una che è più importante per continuare. Le Olimpiadi, il sesto Mondiale, il vincere la Champions con la Juve, il tornare in Serie A con il Parma e vincere lo Scudetto col Parma: ad un certo punto ho messo anche quello nel mio contratto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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