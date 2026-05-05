L’ex portiere della Juventus ha recentemente condiviso alcuni pensieri sulla propria carriera, affermando di non essersi ritirato dopo la vittoria in Champions League con la squadra. A 42 anni, ha dichiarato di credere di aver potuto ancora ambire al Pallone d’Oro, sottolineando come il suo percorso sia stato ricco di successi e sfide. La sua testimonianza mette in luce alcuni aspetti delle sue ambizioni e delle decisioni prese nel corso degli anni.

di Luca Fiore Buffon, ex portiere della Juve, si è raccontato parlando della sua gloriosa carriera tra l’addio ai bianconeri e il sogno pallone d’oro. L’ex portiere di Juventus, Psg e Parma, Gianluigi Buffon ha ripercorso la sua leggendaria carriera in un’intervista a Cronache di Spogliatoio. Ecco le sue dichiarazioni. SULL’ADDIO ALLA JUVE E I SOGNI – « Non mi sarei ritirato dopo la Champions con la Juve, sono sempre stato onesto nel giudizio con me stesso. Ho continuato a giocare perché ho avuto la capacità di alimentare i miei sogni: finisce un anno, hai tutte le ragioni per smettere, ma ne trovi una che è più importante per continuare. Le Olimpiadi, il sesto Mondiale, il vincere la Champions con la Juve, il tornare in Serie A con il Parma e vincere lo Scudetto col Parma: ad un certo punto ho messo anche quello nel mio contratto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Buffon si racconta: «Non mi sarei ritirato dopo la Champions con la Juve. A 42 anni potevo ancora vincere il Pallone d’Oro!»

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