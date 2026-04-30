Inzaghi racconta l’addio all’Inter | Si chiudeva un ciclo ma con la Champions sarei rimasto

Inzaghi ha parlato del suo addio all’Inter, spiegando che si trattava della conclusione di un ciclo. Ha anche detto che, se fosse arrivata una vittoria in Champions League, avrebbe scelto di restare. Attualmente si trova in Arabia e ha dichiarato di non essere lì per motivi economici. Ha commentato anche la situazione attuale della squadra nerazzurra.