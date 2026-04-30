Inzaghi racconta l’addio all’Inter | Si chiudeva un ciclo ma con la Champions sarei rimasto
Inzaghi ha parlato del suo addio all’Inter, spiegando che si trattava della conclusione di un ciclo. Ha anche detto che, se fosse arrivata una vittoria in Champions League, avrebbe scelto di restare. Attualmente si trova in Arabia e ha dichiarato di non essere lì per motivi economici. Ha commentato anche la situazione attuale della squadra nerazzurra.
Dall’amarezza per la finale persa al PSG al presente in Arabia: “Non sono qui per i soldi. E sull’Inter di oggi." Simone Inzaghitorna a parlare e lo fa ripercorrendo uno dei momenti più delicati della sua carriera:l’addio all’Inter dopo la finale di UEFA Champions League persa contro il Paris Saint-Germain. “Non cambierei nulla”, racconta oggi l’allenatore dell’Al-Hilal, spiegando come la squadra fosse arrivata a fine stagione senza energie dopo un calendario pesantissimo. “Avevamo un sogno, il triplete. Abbiamo pagato le troppe partite, ma rifarei tutto: l’Inter deve competere ovunque”. Sul pesante 0-5 contro il PSG, Inzaghi è lucido: “Eravamo scarichi, fisicamente e mentalmente.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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