Bufera sulla ritmica Le accuse all’allenatrice | Allieve offese e picchiate

Livia Ghetti, allenatrice della Ginnastica Estense Otello Putinati, è sotto accusa per aver insultato, umiliato e picchiato le sue allieve, secondo fonti giudiziarie. La causa deriva da denunce di comportamenti violenti e intimidatori avvenuti durante gli allenamenti, che hanno portato a una verifica da parte della Federazione Ginnastica d’Italia. Le accuse si basano su testimonianze di alcune ragazze e sui riscontri raccolti nei procedimenti interni. La situazione ha suscitato molta attenzione nella comunità sportiva locale.

Allieve "insultate", "umiliate" e addirittura "aggredite fisicamente". Sono solo alcune delle condotte di cui, secondo quanto trapela dalle pieghe di una sentenza del tribunale della Federazione ginnastica d’Italia, si sarebbe resa protagonista Livia Ghetti, storica allenatrice della Ginnastica Estense Otello Putinati che vanta al suo attivo un lungo curriculum di successi, non ultimi quelli mondiali con atlete del calibro di Alessia Maurelli e Martina Santandrea. Il provvedimento non si esprime direttamente sui presunti abusi (valutati in un altro procedimento), ma li ripercorre nel dettaglio, scatenando una bufera sull’importante realtà sportiva della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

