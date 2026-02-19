Rozzano la ministra Bernini dà il via a un murale su un palazzo Aler e a otto progetti di rigenerazione urbana

La ministra Bernini ha visitato Rozzano per inaugurare un murale su un edificio Aler e presentare otto nuovi progetti di rigenerazione urbana. Durante l’evento, ha sottolineato l’importanza di migliorare gli spazi pubblici e coinvolgere i residenti. Il murale, realizzato dagli artisti locali, decora un palazzo ormai degradato e simboleggia un cambiamento positivo. I progetti, invece, prevedono nuove aree verdi e interventi di riqualificazione delle strade. La visita si è conclusa con una passeggiata nel centro cittadino, dove si sono incontrati diversi cittadini.

Rozzano (Milano), 19 febbraio 2026 – Alzare lo sguardo, andare oltre, immaginare nuove prospettive di crescita per la comunità. È questo il significato di un murale - che sarà realizzato dall' Accademia di Belle Arti, su un palazzo di proprietà dell'Aler a Rozzano, nel Milanese - che richiamerà idealmente l'osservatorio astronomico della città e ne riprenderà il significato. L'avvio dei lavori è avvenuto in occasione dell'incontro tra la ministra Anna Maria Bernini, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano e il sindaco di Rozzano Mattia Ferretti, durante il quale sono stati presentati otto progetti promossi da istituzioni universitarie, Afam ed enti del Terzo Settore nell'ambito del Piano straordinario per le aree urbane ad alta vulnerabilità sociale.