Progetti di ricerca e sviluppo Regione bando per i migliori 12

Da lanazione.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha annunciato l'ampliamento dei progetti selezionati nel quadro del bando

Sono passati da otto a dodici i progetti protagonisti della "Toscana che innova". Si tratta dei risultati del bando dedicato all’attrazione degli investimenti, finanziato con le risorse europee del Programma Regionale Fesr 2021-2027. Ieri, otto aziende capofila (su dodici) hanno presentato i progetti ideati insieme a partner, Pmi e centri di ricerca toscani, già finanziati con 10 milioni di euro (sei con la prima graduatoria a marzo 2025 e due con lo scorrimento a dicembre 2025). Accanto a questi, se ne aggiungono poi quattro che saranno finanziati con altri 4 milioni e che saranno presentati successivamente. Gli interventi verranno portati... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Toscana, la Regione finanzia 12 progetti ricerca e sviluppo di multinazionaliFirenze, 5 marzo 2026 – Rafforzare la competitività del territorio e radicare le grandi imprese internazionali attraverso l'innovazione: questo...

