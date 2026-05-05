Buche scarsa illuminazione erbacce e sporcizia | benvenuti in via Thaon de Revel

Via Thaon de Revel presenta numerosi problemi: il manto stradale è danneggiato da buche in parte rattoppate, la scarsa illuminazione rende difficile la visibilità di notte, e marciapiedi fatiscenti sono invasi da erbacce e sporcizia. La strada appare trascurata, con l’area che mostra evidenti segni di abbandono e mancanza di manutenzione. La situazione interessa sia la carreggiata che i marciapiedi, rendendo difficile il passaggio dei pedoni.

Strada abbandonata a sé stessa con scarsa illuminazione, buche nel manto stradale, in parte recentemente rattoppate, marciapiedi fatiscenti e con erbacce e sporcizia risalente. Urge un intervento di pulizia e ripristino del normale decoro. Inoltre l’attraversamento di molti pezzi pesanti a.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate "Sporcizia e buche grandi come crateri"Buche "simili a crateri", marciapiedi dissestati, scivoli per disabili assenti e strade "imbrattate" dai bisogni degli animali. "Illuminazione scarsa. Servono interventi"CITTÀ DI CASTELLO - Poche luci su alcuni quartieri, pali abbattuti e mai ripristinati, zone ‘buie’: servono interventi.