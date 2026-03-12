Le strade della città sono piene di problemi visibili: marciapiedi sconnessi, buche molto profonde e grandi quanto crateri, e assenza di scivoli per disabili. La presenza di sporcizia e tracce di bisogni degli animali contribuisce a rendere l’ambiente meno sicuro e più trascurato. Questi sono i principali difetti che si evidenziano nelle vie urbane.

Buche "simili a crateri", marciapiedi dissestati, scivoli per disabili assenti e strade "imbrattate" dai bisogni degli animali. È il ritratto di Porto d’Ascoli che emerge dalla lettera inviata dal Comitato di quartiere Porto d’Ascoli Centro alla commissaria straordinaria del Comune di San Benedetto Rita Stentella. A firmare il documento è il presidente Elio Core, che chiede interventi urgenti sulla viabilità del quartiere. La lettera non nasce da una valutazione estemporanea. Il consiglio direttivo si è riunito in seduta ordinaria il 9 marzo 2026 e, dopo quello che il documento definisce "ampio ed approfondito dibattito", ha ritenuto necessario e urgente portare la questione all’attenzione dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sporcizia e buche grandi come crateri"

Articoli correlati

Leggi anche: Buche come crateri, chiuso viale Gorizia

Parco avventura urbano a Palermo: "Vi porto nel safari cittadino tra buche e crateri""Parco avventura" a cielo aperto che l'Amministrazione comunale ha deciso di allestire in via Uditore, estendendolo con encomiabile coerenza a quasi...

Trench Warfare Stalemate on Western Front

Contenuti utili per approfondire Sporcizia e buche grandi come crateri

Argomenti discussi: Sporcizia e buche grandi come crateri; Napoli, dalla strada alle fioriere: Via Chiaia, stop degrado.

Via Boccioni in preda al degrado, la denuncia dei residenti: Sporcizia, buche e sosta selvaggiaOgni due mesi – dichiara Longo – cittadini e imprenditori mi contattano, e so che scrivono anche alla giunta e all’amministrazione. Dopo un anno dalla prima segnalazione, nulla è cambiato. Sono ... ilgiorno.it