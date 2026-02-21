Illuminazione scarsa Servono interventi

A Città di Castello, alcuni quartieri restano al buio a causa di illuminazione insufficiente e pali della luce caduti che non sono stati ancora sistemati. La mancanza di luce crea pericoli per chi cammina nelle strade e aumenta il rischio di incidenti. I residenti si lamentano della situazione, chiedendo interventi urgenti per migliorare la sicurezza e la visibilità nelle aree interessate. La situazione rimane critica in diverse zone della città.

CITTÀ DI CASTELLO - Poche luci su alcuni quartieri, pali abbattuti e mai ripristinati, zone 'buie': servono interventi. Le criticità diffuse e le carenze strutturali dell' illuminazione pubblica sono finite al centro di un'interrogazione della consigliera Luciana Bassini (Misto-Azione). Il documento nasce dalle segnalazioni dei cittadini che lamentano "situazioni di scarsa o totale assenza di luce in diverse zone del territorio, mettendo a rischio la sicurezza urbana e il decoro cittadino". Secondo la consigliera, un'adeguata illuminazione è fondamentale "non solo per la tutela dei pedoni e la prevenzione di atti vandalici, ma anche per la vivibilità serale e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico".