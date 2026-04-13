Buche e avvallamenti sulla Statale 16 l' alert di un automobilista | In condizioni di gravissimo degrado

Un automobilista ha segnalato numerose buche e avvallamenti lungo la Statale 16, definendo le condizioni della strada come gravemente deteriorate. La segnalazione arriva da un residente di Termoli che, per motivi familiari, si sposta frequentemente verso Ruvo di Puglia e utilizza questa arteria come alternativa all’autostrada A14. La presenza di dissesti sulla carreggiata ha sollevato preoccupazioni tra gli utenti che viaggiano lungo questa tratta.

Salve Foggiatoday, mi chiamo Francesco Barile, sono un ingegnere libero professionista residente a Termoli, ma per ragioni familiari mi reco spesso a Ruvo di Puglia, la mia città natale, e pertanto, in alternativa all’autostrada A14, a volte percorro la strada statale 16 ‘Adriatica’, in.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Buche sulla Statale 16, un automobilista: "Erano state appena rattoppate"Salve Foggiatoday, vorrei segnalarvi le condizioni della Statale 16 nel tratto subito dopo il bivio di via Castelluccio. Maltempo a Napoli, chiusa la preferenziale alla Riviera di Chiaia: buche e avvallamenti in cittàA causa del forte maltempo a Napoli delle ultime ore, emergono i danni: traffico deviato alla Riviera, criticità al Vomero e a Santa Lucia.