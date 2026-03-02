Via Pergolesi a Torino | buche profonde e avvallamenti rendono

Via Pergolesi a Torino presenta numerose buche profonde e avvallamenti che rendono difficile il passaggio di motociclisti e ciclisti. L’associazione Tre Merli Sotto Shock, attiva nella tutela della sicurezza stradale, ha segnalato le condizioni critiche della strada, evidenziando come queste criticità rappresentino un pericolo concreto per chi utilizza due ruote nel centro della città.

Una strada nel centro di Torino è diventata un ostacolo si muove su due ruote. Via Giambattista Pergolesi è stata segnalata come in condizioni critiche dall’associazione Tre Merli Sotto Shock, che da anni si occupa di sicurezza stradale per motociclisti e ciclisti. Il presidente Nico Marinelli ha denunciato la presenza di buche e avvallamenti profondi che rendono il percorso quasi impossibile, con rischi elevati di caduta. L’allarme è stato lanciato il 2 marzo 2026, dopo un sopralluogo effettuato dall’associazione che ha confermato lo stato di degrado del manto stradale. Il richiamo è diretto al Comune di Torino, che deve intervenire al più presto per garantire la sicurezza di chi si muove in bicicletta o in moto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

