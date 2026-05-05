Brusco passo indietro per il Setterosa | azzurre travolte dall’Olanda in World Cup

Nella quinta giornata della Division I di World Cup, la nazionale femminile di pallanuoto ha subito una sconfitta pesante contro l’Olanda a Rotterdam. Nonostante la qualificazione già ottenuta per la Final Eight di fine luglio a Sydney, le azzurre hanno offerto la loro peggior prestazione in questa fase del torneo. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso molti appassionati, segnando un brusco passo indietro rispetto alle recenti performance.

Nella quinta giornata della Division I di World Cup l’Italia, già qualificata per la Final Eight che si disputerà a fine luglio a Sydney, disputa la sua peggior prestazione in quel di Rotterdam. L’Olanda travolge le azzurre con un roboante 12-2 nella rivincita del match vinto domenica dalla formazione tricolore. Le azzurre subiscono il veemente avvio delle arancioni che hanno voglia di riscattare la sconfitta incassata nella partita disputata domenica. Il sette in calottina bianca passa subito in vantaggio con Joustra e chiude sul 3-0 un parziale di apertura nel quale la compagine italiana colleziona un disastroso 08 al tiro. La continua fatica nella ricerca di una finalizzazione adeguata del gioco prodotto si materializza nell’unico gol trovato da Cocchiere a due minuti dall’intervallo lungo per il provvisorio 4-1.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Brusco passo indietro per il Setterosa: azzurre travolte dall’Olanda in World Cup Notizie correlate World Cup di Pallanuoto, il Setterosa batte l’Olanda: arrivano le SuperfinalRotterdam – Dopo il Settebello e in Coppa del Mondo, anche il Setterosa, nel torneo di appartenenza, conquista le Superfinal della World Cup di... Super Setterosa: batte l'Olanda ed è alle finali di World CupTre indizi fanno una prova: contro la Grecia campione del mondo era arrivata una sconfitta senza demeritare, con l'Australia argento olimpico una...