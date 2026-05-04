World Cup di Pallanuoto il Setterosa batte l’Olanda | arrivano le Superfinal

Nel torneo di coppa del mondo di pallanuoto, il Setterosa ha vinto contro l'Olanda, qualificandosi per le Superfinal. La partita si è svolta a Rotterdam, e questa vittoria segue quella del Settebello nello stesso evento. Con questa affermazione, entrambe le squadre italiane si sono assicurate un posto nella fase conclusiva della competizione. La qualificazione alle Superfinal rappresenta un passo importante per le formazioni nazionali nel torneo.

Rotterdam – Dopo il Settebello e in Coppa del Mondo, anche il Setterosa, nel torneo di appartenenza, conquista le Superfinal della World Cup di Pallanuoto. Le Azzurre hanno battuto 12-10 l’Olanda nella terza giornata del Girone B, in svolgimento a Rotterdam. Le Azzurre di Coach Mirarchi hanno giocato con grande personalità e alla pari contro le loro fortissime avversarie, campionesse europee. L’Italia chiude il suo raggruppamento al secondo posto con 5 punti. E’ soddisfatto il commissario tecnico Mirarchi, a margine della gara e, come riporta federnuoto.it, commenta: “Bella partita, è bello giocare in una piscina così piena, con tanta gente, con tanto tifo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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