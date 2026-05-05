Brugnaro | Reati bassissimi il livello di sicurezza è incredibile rispetto ad altre città

Il sindaco di Venezia ha commentato il livello di sicurezza della città durante l'inaugurazione di una nuova caserma della polizia locale in via Cafasso a Marghera. Ha affermato che i reati sono molto bassi e che la situazione generale è migliore rispetto ad altre città. L’evento si è svolto martedì mattina e ha coinvolto anche rappresentanti delle forze di polizia.

Ha parlato di sicurezza a 360 gradi, martedì mattina, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Lo ha fatto in occasione dell'inaugurazione della caserma della polizia locale in via Cafasso a Marghera. «Dicono che sulla sicurezza ho fallito - ha dichiarato -, ma non ho fallito, non ho ancora finito.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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