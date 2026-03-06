In Lombardia, il cambiamento climatico si fa sentire con evidenza nell’area alpina, dove il surriscaldamento è doppio rispetto ad altre zone. La Valletta Brianza, in provincia di Lecco, registra un aumento delle temperature che influisce sulle precipitazioni, che si verificano con una frequenza variabile. Le condizioni meteorologiche cambiano di anno in anno, rendendo più complesso prevedere il clima locale.

La Valletta Brianza (Lecco) – Sempre più in alto. “Le precipitazioni bene o male sono sempre le stesse, ma la tendenza che stiamo osservando nell’ultimo decennio è quello di innalzamento della quota a cui nevica e quindi dello zero termico – spiega Andrea Toffaletti del Servizio glaciologico lombardo, che ha sede a La Valletta Brianza –. Per valutare i cambiamenti climatici bisogna studiare un arco temporale ampio, ma probabilmente questo dipende dal surriscaldamento globale, che sull’area alpina e del Mediterraneo è doppio rispetto ad altre zone”. Ghiacciai, altri due giganti si sono estinti. Il caldo non dà tregua: neve perenne solo a... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Lombardia e il clima che cambia: “Il surriscaldamento sull’area alpina è doppio rispetto ad altre zone”

Zone umide, “elementi chiave”: una sfida per il futuro tra tutela dell’acqua e clima che cambiaGrosseto, 2 febbraio 2026 – Le zone umide non sono solo ecosistemi preziosi dal punto di vista naturalistico, ma sono anche "elementi chiave per la...

Leggi anche: Dall’area umida alla barriera verde: ad Angri il doppio progetto ambientale sostenuto da La Doria

Tutto quello che riguarda La Lombardia e il clima che cambia Il....

Temi più discussi: Lombardia, 6,2 milioni contro danni da clima e organismi nocivi; La Lombardia e il clima che cambia: Il surriscaldamento sull’area alpina è doppio rispetto ad altre zone; Quello delle Olimpiadi invernali è il terzo inverno più caldo a Milano e in Lombardia; Clima, in Lombardia l’inverno 2025-2026 il terzo più caldo dal 1991: il rapporto.

Clima, quest'anno il terzo inverno più caldo dal 1991 a oggiQuello del 2025/2026 è stato, per la Lombardia, il terzo più caldo dal 1991: a dirlo è Arpa, che ha analizzato i dati delle temperature nella nostra Regione. Secondo l’agenzia regionale, quello che ... cremonaoggi.it

ARPA Lombardia: l’inverno 2025/2026 è il terzo più caldo dal 1991Le giornate più calde sono state registrate nell’ultima settimana di febbraio Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa di ARPA Lombardia. Per la Lombardia quello che sta per concludersi si posizio ... expartibus.it

Bergamonews. . Nelle ultime settimane sulle montagne della Lombardia si sono verificate diverse valanghe. Matteo Fioletti, coordinatore del Centro Neve e Valanghe di Arpa Lombardia, spiega come interpretare correttamente il Bollettino Neve e Valanghe e i - facebook.com facebook

L’analisi di Arpa Lombardia sui mesi di dicembre, gennaio e febbraio: a Clusone la temperatura più bassa, -10,5 °C. x.com