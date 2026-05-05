Il primo giorno di chiusura del ponte storico di Brivio ha portato a congestioni e disagi fin dalle prime ore del mattino. La chiusura ha coinvolto un tratto di circa nove chilometri, con il traffico che ha richiesto circa 30 minuti per essere coperto. Le strade alternative sono state prese d’assalto da automobilisti e mezzi di emergenza, causando rallentamenti lungo le vie di collegamento.

Brivio (Lecco) – Tutto come previsto. Il primo giorno di chiusura del secolare ponte di Brivio sull’Adda, che divide la provincia lecchese da quella bergamasca, ha provocato fin dalle prime ore di ieri mattina pesanti disagi al traffico veicolare sull’asse da Cisano Bergamasco al ponte di Calolziocorte. Il momento peggiore è stato tra le 7,30 e le 8,30, quando i pendolari si sono riversati in massa sulle strade, cercando di trovare vie alternative. I problemi sono stati diversi tra Calolziocorte (Lecco) e Cisano (Bergamo), in entrambe le direzioni, con gli agenti della polizia locale dei due paesi impegnati a presidiare la statale e la rotonda di Calolziocorte, dove era stata predisposta la deviazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brivio, il giorno zero senza ponte: traffico e disagi fin dall’alba, 30 minuti per 9 km

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