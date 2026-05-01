Britney Spears formalmente accusata di guida in stato di ebbrezza | col patteggiamento potrà evitare il carcere

Una cantante statunitense è stata formalmente accusata di aver guidato sotto l’effetto di alcol, dopo essere stata arrestata a marzo. La persona potrebbe affrontare una pena detentiva, ma sembra che possa ottenere un accordo con le autorità che le consenta di evitare il carcere. La vicenda è stata resa nota attraverso le carte ufficiali presentate in tribunale.

Britney Spears è stata formalmente accusata di guida in stato di ebbrezza. Arrestata lo scorso marzo, rischia il carcere, ma potrebbe evitarlo con un patteggiamento.🔗 Leggi su Fanpage.it

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