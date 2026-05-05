Britney Spears si dichiara colpevole di guida in stato di ebbrezza ed evita il carcere

Britney Spears ha ammesso di aver guidato in condizioni di ebbrezza, riconoscendo la propria colpevolezza per aver messo in pericolo la sicurezza stradale. L'artista era stata arrestata in seguito a un controllo, durante il quale si era riscontrato il suo stato di alterazione da sostanze alcoliche e stupefacenti. La decisione di dichiararsi colpevole ha portato a una riduzione della pena e alla evitamento del carcere.

Dopo l'arresto per guida sotto l'influenza di droghe e alcol, Britney Spears si è dichiarata colpevole di "guida spericolata in stato di ebbrezza", riducendo la pena ed evitando il carcere.🔗 Leggi su Fanpage.it Britney Spears: da REGINA del pop a PRIGIONIERA del sistema | La verità sulla #conservatorship Notizie correlate Leggi anche: Britney Spears formalmente accusata di guida in stato di ebbrezza: col patteggiamento potrà evitare il carcere Britney Spears arrestata per guida in stato di ebbrezzaNuovi guai, in una fase già di per sé piuttosto delicata della sua carriera, per Britney Spears. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Britney Spears si dichiara colpevole ed evita il carcere; Britney Spears incriminata per guida sotto l'effetto di droghe e alcol; Britney Spears incriminata per guida in stato di ebbrezza; Britney Spears, colpevole di 'guida spericolata', condannata a 12 mesi di libertà vigilata. Britney Spears si dichiara colpevole di guida in stato di ebbrezza ed evita il carcereDopo l’arresto per guida sotto l’influenza di droghe e alcol, Britney Spears si è dichiarata colpevole di guida spericolata in stato di ebbrezza, riducendo la pena ed evitando il carcere. Accedi a ... fanpage.it Britney Spears si dichiara colpevole ed evita il carcere12 mesi di libertà vigilata ma niente carcere per Britney Spears: la popstar ha raggiunto un accordo dichiarandosi colpevole di un reato minore di guida spericolata (wet reckless), con l’accusa di D ... rockol.it Britney Spears evita il carcere. La pop star, 44 anni, ha patteggiato con il tribunale di Ventura, a nord di Los Angeles, dichiarandosi colpevole di una violazione stradale minore legata alla guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto 'wet reckless' (guida sconside x.com Britney Spears evita il carcere. La pop star, 44 anni, ha patteggiato con il tribunale di Ventura, a nord di Los Angeles, dichiarandosi colpevole di una violazione stradale minore legata alla guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto 'wet reckless' (guida sconside - facebook.com facebook