Brigata ebraica qualche motivo di perplessità in più

Durante la commemorazione del 25 aprile sono stati osservati simboli riconducibili alla Brigata ebraica, suscitando alcune perplessità tra i partecipanti. La presenza di tali simboli ha generato reazioni variabili, passando da comprensioni a disappunti più netti. La discussione riguarda principalmente il ruolo e il significato di quei simboli in un contesto commemorativo e le reazioni che possono provocare tra i presenti.

Ci sono delle ragioni comprensibili di disappunto se non di aperto scontro per la presenza dei simboli della Brigata ebraica alla manifestazione del 25 aprile. Come ha infatti riconosciuto (tra i tanti) la storica Anna Foa, un conto è portare in piazza lo stemma della Brigata, un altro è accompagnarlo con le bandiere di Israele. E non c’è rischio di sbagliarsi: la prima ha la stella di David in mezzo a due strisce verticali, la seconda porta lo stesso simbolo, il Maghen David, ma tra due strisce orizzontali. Pur non volendo identificare tout court Israele con Netanyahu e con il suo governo – benché sia oggetto di discussione il supporto che Bibi e i suoi hanno sia in patria che nell’ebraismo della diaspora – è evidente che in questo momento, quelle bandiere in quel contesto sono un pugno nello stomaco.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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